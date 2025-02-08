Пожар в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы удалось локализовать, открытое горение прекратилось. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Пожар в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы удалось локализовать, открытое горение прекратилось. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.По его словам, в настоящий момент силами МЧС предпринимаются все меры по ликвидации пожара. По предварительной информации, все люди, которые находились в здании, были успешно эвакуированы.«Всем, кто обратился за медицинской помощью, мы оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Пять человек были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает»,— подчеркнул Собянин.Пожар начался сегодня вечером в пятиэтажном административном здании бывшего Электрозавода. Площадь пожара составила, по предварительным данным, 800 квадратных метров.По данным РБК, в результате пожара госпитализированы три человека, которые отравились продуктами горения.