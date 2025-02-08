Студентом оказался космонавт-испытатель Иван Вагнер.

В День науки, 8 февраля, в Центре управления полётами в городе Королёве состоится сеанс телевизионной связи с экипажем МКС-72. Во время сеанса студент Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, космонавт-испытатель Иван Вагнер будет защищать магистерскую диссертацию. Об этом на своей странице сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Глава региона уверен: это уникальное событие иллюстрирует успехи российской науки и технологий. Александр Авдеев поздравил всех с Днём науки.Напомним, во нарушали закон в сфере оплаты труда и закупок.