Получала зарплату за несуществующих работников и давала сотрудникам премии, чтобы те поделились деньгами на оплату штрафа. Экс-директора спортшколы имени Н.Т. Манина города Карабаново

Получала зарплату за несуществующих работников и давала сотрудникам премии, чтобы те поделились деньгами на оплату штрафа. Экс-директора спортшколы имени Н.Т. Манина города Карабаново Александровского района обвиняют в подлоге и присвоении с использованием служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. В 2021-2023 годах директор проворачивала следующую схему: уже работавших у нее сотрудников