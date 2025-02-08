Заяц из лесов Гусь-Хрустального района показал охотинспекторам, кто здесь самый быстрый. Беляк на протяжении долгого времени бежал перед машиной, удивляя своей скоростью и выносливостью.

Заяц из лесов Гусь-Хрустального района показал охотинспекторам, кто здесь самый быстрый. Беляк на протяжении долгого времени бежал перед машиной, удивляя своей скоростью и выносливостью. Видео опубликовали в соцсетях Госохотинспекции области. Специалисты считают, что зайцев привлекает свет фар, именно поэтому эти зверьки частенько выбегают на дорогу и попадают под колеса. Чтобы не допустить гибель животного, водителям