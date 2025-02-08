Ряд предприятий региона не получили необходимые для безопасной работы документы.

«Владимирская природоохранная прокуратура» проверила соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды на предприятиях в Гусь-Хрустальном, Муромском, Кольчугинском, Камешковском и Петушинском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Установлено, что ряд из предприятий не получили комплексные экологические разрешения (КЭР), хотя обязаны были сделать это до 1 января 2025 года. КЭР выдаётся предприятиям, которые оказывают воздействие на окружающую среду первой категория опасности. В документе прописаны требования в области экологии. Отсутствие КЭР может привести к причинению вреда окружающей среде и здоровью граждан.Владимирской природоохранной прокуратурой внесены представления руководителям предприятий и возбуждены административные производства по статье «Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности без комплексного экологического разрешения».Напомним, власти обсудят в Петушинском районе.