Выписать из квартиры подростка пытался дядя.

Прокуратура Судогодского района провела проверку по поступившему обращению о нарушениях жилищного законодательства РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.Было установлено, что 16-летняя местная жительница с рождения была зарегистрирована в посёлке им. Воровского в квартире, предоставленной, в том числе её отцу по договору социального найма. Девушку включили в указанный договор в качестве члена семьи нанимателя.После смерти отца его брат, который был также зарегистрирован в названном жилом помещении, обратился в суд с требованием о признании девушки утратившей право пользования квартирой. Он сослался на то, что племянница проживает с матерью по другому адресу.Суд заявленные требования удовлетворил. Было учтено, что девушка не высказывала намерений проживать в указанной квартире. Кроме того, коммунальные услуги она не оплачивала.Но прокурор Судогодского района не согласился с такими выводами. Он принес на незаконное решение апелляционное представление. Прокурор указал на то, что несовершеннолетняя в силу возраста пока не способна самостоятельно реализовать свои жилищные права и обязанности.Суд посчитал позицию прокурора обоснованной. Решение суда первой инстанции было отменено. В новом решении истцу отказали в удовлетворении заявленных требований.Решение суда уже вступило в законную силу. Благодаря вмешательству прокуратуры жилищные права несовершеннолетней были восстановлены.