В преддверии весеннего праздника 8 марта сотрудники полиции поздравили ветерана Великой Отечественной Войны Новикову Зинаиду Афанасьевну с праздником...

Помощник начальника Отдела МВД России по району Северный (по РЛС) подполковник внутренней службы Ольга Иванова совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Северный капитаном полиции Федором Девятаевым поздравили ветерана с 8 марта.В преддверии весеннего праздника 8 марта сотрудники полиции поздравили ветерана Великой Отечественной Войны Новикову Зинаиду Афанасьевну с праздником.Вручая подарки, полицейские пожелали Зинаиде Афанасьевне крепкого здоровья и поддержки со стороны родных и близких.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29