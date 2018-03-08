На праздничном мероприятии женщинам были вручены ценные подарки, цветы и высказаны самые добрые пожелания. Гости в неформальной обстановке смогли пообщаться и поделиться личными проблемами...

В преддверии Международного женского дня в УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве руководители Управления организовали встречу со вдовами погибших сотрудников.На мероприятии присутствовали начальник УВД по СВАО полковник полиции Василий Петрунин, помощник начальника по РЛС УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Максим Занько, председатель Совета Ветеранов при УВД по СВАО Александр Яровиков.На праздничном мероприятии женщинам были вручены ценные подарки, цветы и высказаны самые добрые пожелания. Гости в неформальной обстановке смогли пообщаться и поделиться личными проблемами.Василий Петрунин подчеркнул, что основной задачей остается забота о членах семей погибших сотрудников. Он отметил, что семьям погибших систематически оказывается необходимая помощь. Максим Занько поздравил с прекрасным праздником весны и пожелал собравшимся здоровья, счастья и долгих лет жизни. Председатель Совета Ветеранов при УВД Александр Яровиков также поздравила присутствующих дам с 8 марта и пожелала удачи, успехов и чтобы у всех сбылись их мечты.По окончании мероприятия гости поблагодарили организаторов за встречу, после чего были сделаны памятные фотографии.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29