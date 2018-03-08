Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поздравила женщин с Международным женским днем и рассказала об особой миссии материнства.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поздравила женщин с Международным женским днем и рассказала об особой миссии материнства."Ведь всё самое прекрасное расцветает в женщине, когда она становится мамой", — заявила Анна Кузнецова, чьи слова приводятся на сайте уполномоченного."Мы часто говорим, что забота о детях – это забота о нашем будущем. А что же сделать и как правильно об этом будущем позаботиться? Вот для этого нужно услышать маму, услышать женщину", — добавила она."Услышать маму – значит услышать будущее!" – подчеркнула Анна Кузнецова.