Посетители крупнейшей туристической выставки в Германии узнали об условиях, которые в России создали для футбольных болельщиков.

Посетители крупнейшей туристической выставки в Германии узнали об условиях, которые в России создали для футбольных болельщиков.На форуме "ИТБ-Берлин" представители Казани и Санкт-Петербурга рассказали о стадионах, где пройдут игры чемпионата мира, о том, как до них добраться, о паспорте болельщика.Кроме того, гости форума узнали о важнейших достопримечательностях городов, а также о фестивалях и мероприятиях, которые иностранцам будет интересно посетить в дни турнира.В этом году выставку "ИТБ-Берлин" ("Международная туристическая биржа в Берлине") в этом году планируют посетить 170 тысяч любителей путешествий, сообщает телеканал "Россия 24".