Зачастую человек хочет сделать себе в квартире теплые полы и поставить новые радиаторы, но смутно представляет, насколько это комфортно или же неудобно.

Когда человек делает ремонт в квартире, то большое внимание уделяется системе отопления — чтобы проживание было комфортным. Довольно часто собственники квартиры или дома задаются вопросом — а не сделать ли к обычной системе отопления еще и "теплые полы"? О плюсах и минусах радиаторного отопления и "теплого пола" "33Live.RuНедвижимость" рассказа технический специалист компании Global Radiatori Сергей Лебедев.Сначала надо рассказать о плюсах "теплых полов".Первый плюс — комфорт. "Теплые полы" подходят людям, предпочитающим ходить по дому босиком, поэтому особенно часто их устанавливают в ванных комнатах и санузлах. Система пригодится, если в семье есть маленькие дети, которые часто ползают по полу. Если температура воздуха на улице не опускается ниже минус 5оС, мощности "теплого пола" вполне хватает для поддержания комфортной температуры воздуха в помещении.Второй плюс — оптимальный прогрев воздуха. Тепло от подогреваемого пола поднимается вверх и распределяется к потолку, по пути теряя градусы. Например, если температура пола 22оС, то в середине комнаты она снижается до 20оС, а у потолка – до 18оС. Большую часть времени люди находятся в нижней части помещения, поэтому такой прогрев считается комфортным.Если говорить о минусах, то их довольно много.Первый минус — недостаток мощности. "Теплый пол" можно нагреть максимум до 28оС. Но этой температуры часто недостаточно для полноценного прогрева помещений в средней полосе России. При серьезных морозах, необходимо подключать дополнительные источники тепла – радиаторы. "Теплый пол" самостоятельно справится с поддержанием комфортной температуры воздуха в помещение только на юге страны, например, в Сочи, где температура воздуха зимой редко опускается ниже 0оС.Второй минус — инертность. Трубы с теплоносителем находятся под полом, на прогрев которого требуется 8-12 часов. Сначала нагреваются бетонная стяжка и напольное покрытие, а потом — воздух в помещении.Третий минус — высокое энергопотребление. Из-за инертности "теплые полы" расходуют больше энергии, необходимой для прогрева помещения, чем радиаторное отопление. При снижении температуры в комнате система долгое время продолжает обогревать ее на прежнем уровне, поэтому расход энергии не уменьшается. Для сравнения: за сутки непрерывной работы при прочих равных радиаторы тратят 639кВт/ч, а "теплый пол" — 862кВт/ч.Четвертый минус — сложная установка. Монтаж "теплого пола" включает в себя несколько этапов: укладка труб, заливка пола, установка коллектора и смесительной группы с насосом, отвечающих за поддержание температуры и равномерную подачу теплоносителя. Работы занимают несколько дней, а при возникновении проблем придется вскрывать пол и повторять весь процесс.Пятый минус — необходимость установки смесителя. Температура теплоносителя в системе отопления составляет минимум 70оС, а в трубах "теплых полов" не должна превышать 50оС. "Остудить" теплоноситель можно с помощью специальной смесительной группы, которая производит его смешивание до расчетной температуры.Шестой минус — высокая стоимость. Для полноценного прогрева пола необходимо укладывать трубы с шагом 15 см. Таким образом, на каждый квадратный метр комнаты нужно минимум 7м труб. Учитывая стоимость работ по заливке пола, укладке напольного покрытия и материалы, установка "теплого пола" обойдется минимум в 1500 рублей/м2.Седьмой минус — усиление циркуляции пыли. При использовании "теплого пола" вместе с горячим воздухом вверх поднимается пыль. Тогда как в случае с радиаторным отоплением воздух поднимается от батарей и спускается вниз, опуская пыль на пол. Таким образом, "теплый пол" не рекомендуется использовать в квартирах, где живут люди с заболеваниями дыхательной системы, например, с астмой.Теперь о плюсах и минусах радиаторов.Первый плюсы — высокая мощность. Алюминиевые и биметаллические радиаторы обладают высокой теплоотдачей, поэтому самостоятельно справляются с обогревом любого помещения, вне зависимости от температуры на улице. Благодаря тому, что алюминиевые и биметаллические батареи состоят из отдельных секций, их можно уменьшать или увеличивать в зависимости от климата и размера комнат. При этом дополнительные системы отопления, как в случае с "теплым полом", не нужны.Второй плюс — низкая инертность. Батареи, за исключением чугунных, содержат небольшое количество теплоносителя, поэтому быстро нагреваются и остывают при регулировке температуры. Например, для прогрева помещения до 22оС алюминиевым и биметаллическим радиаторам достаточно 3-4 часов.Третий плюс — оптимальное расположение. Как правило, батареи устанавливают под окнами, тем самым перекрывая поток холодного воздуха с улицы. Таким образом, помещение прогревается по всему периметру.Четвертый плюс — простая установка. В отличие от "теплого пола", монтаж радиаторов существенно проще. Достаточно перекрыть подачу теплоносителя в батареи, после чего можно их демонтировать и устанавливать новые. Кстати, если на радиаторах установлена запорная арматура, их замена не доставит неудобств соседям, потому что исключена необходимость перекрывать весь стояк.Пятый плюс — независимость от отделочных материалов. Радиаторы одинаково хорошо обогревают помещения при любом напольном покрытии. Тогда как "теплый пол" будет эффективнее в комнатах с напольной плиткой, хорошо проводящей тепло, а ламинат прогревается хуже.Шестой плюс — низкое энергопотребление. Благодаря низкой инертности батареи быстро остывают при уменьшении температуры, тем самым снижая потребление энергии, необходимой для подогрева теплоносителя. В результате при отоплении одинаковых комнат батареи расходуют на 35% меньше энергии, чем "теплый пол".Седьмой плюс — невысокая стоимость. Процесс установки радиаторов достаточно прост, поэтому затраты по монтажу включают только стоимость батарей, комплектующих и работу специалистов. Возьмем для примера комнату 20м2. В среднем радиатор обойдется в 6 500 рублей, шаровые краны – 1 000 рублей, монтаж – 3 500 рублей. Итого 12 000 рублей, что в 3 раза ниже стоимости установки "теплого пола".Что касается минусов, то он только один — неравномерный нагрев воздуха. Учитывая, что батареи устанавливаются чуть выше пола, а теплый воздух поднимается вверх, в помещении образуется незначительна разница в температуре. Например, если температура в комнате в целом составляет 20оС, то пол нагревается до 18,5-19оС, а воздух под потолком – до 21,5оС.Таким образом, заменить радиаторы "теплым полом" невозможно, потому что в большинстве регионов России он не справится с обогревом помещений. Оптимальное решение – комбинированное отопление, совмещение обеих систем, что позволит полноценно прогревать помещения даже в сильные морозы.