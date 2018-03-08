На официальном YouTube-канале Национального парка Крюгера в ЮАР появилось очередное видео, которое заставило тысячи человек по всему миру переживать за жизнь и здоровье его героев. На этот раз жертвой жизни в дикой природе едва не стала черепаха.

На официальном YouTube-канале Национального парка Крюгера в ЮАР появилось очередное видео, которое заставило тысячи человек по всему миру переживать за жизнь и здоровье его героев. На этот раз жертвой жизни в дикой природе едва не стала черепаха.На ролике видно, как черепаха пытается уйти с водопоя, когда к воде подходит целое стадо слонов. Пресмыкающееся прячется в панцирь и перестает двигаться. Однако ясно, что даже мощная броня на спине не спасет животное, если многотонный зверь встанет на нее всем весом. Каким-то чудом слоны не наступают на черепаху, а лишь иногда сдвигают ее своими ногами и хоботами. В конце концов она находит момент и сбегает.