С весенним праздником поздравил женщин премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что представительницы прекрасного пола наполняют мир теплом, заботой и красотой.

С весенним праздником поздравил женщин премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает телеканал "Россия 24". Он отметил, что представительницы прекрасного пола наполняют мир теплом, заботой и красотой."Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с весенним праздником, с днем 8 Марта, сказал премьер. — Это всегда особый повод сказать вам слова благодарности, которые идут от самого сердца. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за то, что вы наполняете наш мир теплом, заботой и красотой. Мы хотим, чтобы вы всегда чувствовали поддержку с нашей стороны, меньше уставали и чаще улыбались, и, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день. Ведь наши бабушки и мамы, жены и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов. Дорогие женщины, будьте здоровы, счастливы и любимы!"