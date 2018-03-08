В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись матчи регулярного чемпионата. В одном из них Питтсбург Пингвинз на выезде встречался с Филадельфией Флайерз и смог одержать крупную победу со счетом 5:2.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись матчи регулярного чемпионата. В одном из них "Питтсбург Пингвинз" на выезде встречался с "Филадельфией Флайерз" и смог одержать крупную победу со счетом 5:2.Активное участие в разгроме соперника принял российский легионер "пингвинов" Евгений Малкин – по итогам матча россиянин записал в свой актив забитую шайбу и результативную передачу. Всего в нынешней "регулярке" НХЛ у российского нападающего 84 очка (38+46). Помимо Малкина ворота "Флайерз" поражали Фил Кессел, Джейми Олексиак и дважды Конор Шири. За хозяев льда отметились Нолан Патрик и Трэвис Конечны.После одержанной победы "Питтсбург" набрал 82 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Филадельфия" с 79 баллами расположилась на шестой строчке Запада.В еще одном поединке игрового дня "Калгари Флэймз" в гостях одержали крупную победу над "Баффало Сэйбрз – 5:1.