Главный вопрос гендерного равенства – это вопрос о власти, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал участвовать в построении такого мира, в котором между женщинами и мужчинами было полное равенство.

Главный вопрос гендерного равенства – это вопрос о власти, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал участвовать в построении такого мира, в котором между женщинами и мужчинами было полное равенство."Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины. Это касается правительств, государственных органов, частного сектора и международных организаций, подобных ООН", — заявил Антониу Гутерриш по случаю Международного женского дня в видеообращении, размещенном на сайте ООН.Таким образом, отметил генсек ООН, "главный вопрос гендерного равенства – это вопрос о власти". И поэтому, по его словам, главная задача организации – это "дать власть женщинам".В связи с этим генсек сделал гендерный паритет важнейшей целью реформы ООН. Он добавил, что такой паритет достигнут на самом высоком уровне управления."Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить паритет в ООН в целом на всех уровнях", — подчеркнул Антониу Гутерриш.По его словам, это станет ключевым инструментом "для нашей борьбы с сексуальной эксплуатацией и надругательствами на основе абсолютной нетерпимости к ним". Он выразил надежду на то, чтобы в ООН "женщины и мужчины могли работать вместе на условиях полного равенства и участвовать в построении такого мира, в котором между ними также было полное равенство".