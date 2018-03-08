Пошел мужик в лес за грибами. Идет себе потихоньку, собирает, вдруг видит под деревом какой-то странный гриб. С глазками, да еще и подмигивает. Только мужик наклонился его рассмотреть, его пинают в зад. Оборачивается - стоит маленькая девочка с косичками.
- Грибник?
- Да, - растерянно отвечает мужик.
- Ну смотри мне, - погрозила пальчиком и убежала.
Мужик пожал плечами, пошел дальше. Через некоторое время опять замечает гриб с глазками, наклоняется к нему и получает пинок под зад от той же девочки.
- Грибник?
- Да...
- Ну смотри мне!
И так еще несколько раз. Совершенно офигев, мужик бредет дальше, выходит на полянку. Там сидят рядышком три крокодила, попыхивают косяком. Мужик смотрит на них квадратными глазами...
- Грибник, - спрашивает крокодил, затягиваяс
еще анекдот!