Партнерство России и Китая непоколебимо, как гора. Так отношения Москвы и Пекина охарактеризовал глава китайского МИД Ван И. По его словам, Китай полностью уверен в отношениях с Россией.

"Партнерство России и Китая непоколебимо, как гора". Так отношения Москвы и Пекина охарактеризовал глава китайского МИД Ван И. По его словам, Китай полностью уверен в отношениях с Россией.Дипломат отметил, что страны углубляют сотрудничество во многих сферах, тесно координируют позиции по международным вопросам и наращивают двусторонний обмен, сообщает телеканал "Россия 24". При этом у Москвы и Пекина всегда есть возможность сделать это сотрудничество еще лучше, добавил Ван И.