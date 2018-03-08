10 марта поезда из центра будут ходить только до Марьиной Рощи, а участок до Петровско-Разумовской закроют.

Стало известно, что участок салатовой ветки от станции "Бутырская" до станции "Петровско-Разумовская" закроют на один день. Причина такого шага проста и понятна — присоединение новых станций.Как сообщается на портале столичного стройкомплекса. 10 марта, будут проводиться работы по подготовке к открытию трех станций Люблинско-Дмитровской линии: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".Таким образом, поезда из центра будут ходить только до "Марьиной Рощи", а участок до "Петровско-Разумовской" закроют. В обычном режиме станции заработают 11 марта в 05:30.Необходимо напомнить, что строительство северного радиуса салатовой ветки метро началось в 2011 году. Длина участка с шестью станциями составляет 11,71 километра.