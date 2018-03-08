Из шахты Комсомольская в Воркуте, где возникло задымление в неиспользуемом штреке, выведена на поверхность вся ремонтная смена в составе 118 человек. Об этом рассказали в пресс-службе АО Воркутауголь, которому принадлежит Комсомольская.

Из шахты "Комсомольская" в Воркуте, где возникло задымление в неиспользуемом штреке, выведена на поверхность вся ремонтная смена в составе 118 человек. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе АО "Воркутауголь", которому принадлежит "Комсомольская".Ранее сообщалось, что изменение аэрогазовой обстановки в Южном магистральном конвейерном штреке было зафиксировано в 9:35 по московскому времени. Источник задымления находится за перемычкой, которая изолирует ранее эксплуатировавшиеся выработки.На момент происшествия в шахте находилась ремонтная смена численностью 118 человек. Была проведена эвакуация людей, пострадавших нет. Горные выработки обследуют сотрудники военизированной горноспасательной части. Газовая обстановка остается в норме, в том числе и на аварийном участке.Электроснабжение и вентиляция работают штатно, работа предприятия возобновится после положительного заключения специалистов МЧС.Шахта "Комсомольская" — самая глубокая в России: работы там ведутся на глубинах порядка 1100 метров. Ее владелец, компания "Воркутауголь", входит в горнодобывающий дивизион "Северстали".