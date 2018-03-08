Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Ростова-на-Дону, сняли на видео момент взрыва в автомобиле местного предпринимателя. Пострадавших при покушении могло быть больше – к автомобилю мужчина подошел со своей женой и маленьким ребенком.

Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Ростова-на-Дону, сняли на видео момент взрыва в автомобиле местного предпринимателя. Пострадавших при покушении могло быть больше – к автомобилю мужчина подошел со своей женой и маленьким ребенком.На записи видно, как семья подходит к машине предпринимателя. Изначально муж и жена планировали, что именно бизнесмен отвезет ребенка в детский сад. В последнюю минуту женщина передумала и сама решила взяться за это. После того, как мужчина открыл дверь, в его автомобиле сработало взрывное устройство. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ". Как сообщает телеграм-канал 112, жена пострадавшего отвезла его в больницу еще до приезда скорой помощи.