Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг утверждения американского Госдепартамента о том, что обсуждения его возможной встречи в Эфиопии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не было. По словам главы российского МИДа, он не хотел бы высказываться на эту тему, но все же решил сделать это.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг утверждения американского Госдепартамента о том, что обсуждения его возможной встречи в Эфиопии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не было. По словам главы российского МИДа, он не хотел бы высказываться на эту тему, но все же решил сделать это. Причиной стало заявление Госдепартамента о том, что никакого обсуждения возможности этой встречи не было, передает ТАСС."Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда", — заявил российский министр.Сергей Лавров также считает некорректными критические высказывания Рекса Тиллерсона о политике Китая в отношении стран Африки. По словам российского министра, он "не знал, что Рекс Тиллерсон специалист по китайско-африканским отношениям", однако, по мнению Лаврова, не вполне корректно, будучи в гостях, "высказываться по поводу отношений своих хозяев с другими странами, да еще в таком негативном ключе".Сергей Лавров беседовал с журналистами в столице Зимбабве — Хараре — в ходе своего визита в эту африканскую страну. При этом глава МИД России оговорился, что сам он "не видел таких заявлений" Рекса Тиллерсона, передает "Интерфакс".Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Госдепартаменте США сказали неправду о том, что запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона к ним не поступал.Захарова напомнила, что запрос на эту встречу был направлен в Госдепартамент США по линии российского посольства в Вашингтоне, однако в ходе брифингаофициальный представитель Госдепа заявила, что ни о каком запросе им не известно. "Это неправда, такой запрос был направлен, — подчеркнула Захарова. — Мало того, он был переподтвержден в ходе устных бесед с коллегами по Госдепартаменту. Почему в публичном пространстве было сделано заявление о том, что такой запрос не поступал, нам неизвестно".