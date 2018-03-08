В Старом Свете стартует стадия 1/8 финала Лиги Европы. Три российские команды продолжают борьбу. Соперники ЦСКА, Локомотиву и Зениту достались очень разные и даже специалисты футбола разошлись в мнении, кто с кем и каким образом будет играть. Но это значит, что нас ждут интересные матчи.

В Старом Свете стартует стадия 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Три российские команды продолжают борьбу за трофей. Соперники ЦСКА, "Локомотиву" и "Зениту" достались очень разные и даже специалисты футбола разошлись в мнении, кто с кем и каким образом будет играть. Но это значит, что нас ждут интересные матчи.Известный российский тренер Анатолий Бышовец напоминает, что после того, как соперник ЦСКА французский "Лион" прошёл испанский "Вильярреал" в Лиги Европы, он не может выиграть во Франции уже в трёх матчах кряду: "Клуб даже из Кубка страны вылетел. Но я не исключаю, что всё дело в том, что команда экономит силы и готовится к ЦСКА"."Однако, матч [будет проходить] в Москве, поэтому у армейцев хорошие шансы на победу, — цитирует экс-наставника сборной страны сайт "Рейтинг Букмекеров". – Команда Виктора Гончаренко любит выигрывать со счётом 1:0, в этом она напоминает мне "Ювентус". Впрочем, не буду прогнозировать счёт, но, думаю, голов в игре будет немного"."Большая потеря для ЦСКА случилась в матче с "Уралом", — напоминает экс-капитан сборной России Егор Титов. – Травмировался Марио Фернандес. Теперь нужно понимать, какую тактику выбирать. Стоит ли продолжать использовать схему с тремя защитниками или лучше перейти на игру в четыре защитника. Но тренер знает команду изнутри, что-то придумает"."ЦСКА играет дома, но, на мой взгляд, для него в этом матче главное — не пропустить. Строго от обороны будет действовать ЦСКА. "Лион" нацелен на Лигу Европы, финал будет у него дома, на родном стадионе. Учитывая, что ситуация в чемпионате Франции не самая лучшая, "Лион" будет стараться победить в еврокубке. Команда эта молодая, талантливая и амбициозная", — считает эксперт.Говоря о матче "Атлетико" – "Локомотив", Титов напоминает, что испанцев считают фаворитами всего турнира: "Но "Локомотив" заставил себя уважать. Он прошёл "Ниццу", лидирует в российском чемпионате. Не думаю, что "Атлетико" будет так легко, как многие считают"."На мой взгляд, "Атлетико" испытывает проблемы с позиционной атакой. А "Локомотив" здорово умеет обороняться. В плане организации игры к команде Сёмина вообще вопросов нет. Думаю, что идеологически команды похожи. Но, как мне кажется, в защите "Локо" отработает. Поэтому я бы предложил вариант, что "Атлетико" забьёт не больше одного гола. Счет будет 1:0 или 1:1", — сказал экс-футболист.С Титовым согласен известный комментатор Илья Казаков: "Я бы поставил на то, что матч будет "низовым" — забито будет мало, не более двух голов. И, как ни парадоксально, я верю, что "Локомотив" может в гостях сыграть вничью, причём, может быть, даже без забитых мячей. Есть какая-то фантастическая магия в выступлении москвичей в этом сезоне".Журналист отметил перед матчем "Лейпциг" – "Зенит", что питерский клуб не перестаёт удивлять: "Команда играет словно на качелях в этом сезоне: то в вверх, то вниз, чередует удачные матчи с совершенно неудачными. Но питерцы дома, особенно в Европе, это, конечно, коллектив очень высокого качества"."Что касается выездных встреч, как игра в Германии, то здесь очень много непредсказуемого, — продолжает Казаков. – Я бы поставил на то, что "Зенит" выиграет с перевесом в один мяч, на то, что будет забито более двух голов – то есть 2:1 или 3:2. И на то, что "сине-бело-голубые" выиграют первый тайм".Бывший игрок "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко считает "Лейпциг" и "Зенит" очень интересной парой: "Для многих немецкий клуб – темная лошадка. Но могу сказать, что несколько игр видел. "Лейпциг" очень понравился. Резкая, атакующая команда, которая нервы потрепать любому может"."У питерцев атака гораздо лучше, чем оборона, но "Зенит" не блещет в начале весны. Эпизодами команда показывает интересную игру. Я не буду сейчас говорить о том, кто фаворит, это сложно. Но у "Лейпцига" играет Тимо Вернер. Он очень нравится мне как футболист. У него большое будущее и я почему-то уверен, что он "Зениту" забьет".