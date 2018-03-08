Сержант подготавливал свое подразделение к визиту инспектирующего полковника.
- Полковник обычно задает три вопроса: ""Сколько вам лет? Как долго вы служите в армии? Какая жизнь вам больше нравится - военная или гражданская?"" Ваши ответы должны быть такими"": ""Двадцать лет"", ""Шесть месяцев"" и ""Обе"". Зарубите эти ответы себе на носу.
В назначенный день полковник прибыл и, обходя строй солдат, обратился
к одному из них:
- Как долго вы служите?
- Двадцать лет, сэр.
- Сколько вам лет?
- Шесть месяцев.
Полковник наклонился к солдату и тихо, по-дружески спросил его:
- Как ты думаешь, чья голова не в порядке, твоя или моя?
- Обе, сэр.
еще анекдот!