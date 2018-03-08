08.03.2018

2018-03-08 14:20:30

На АЭС в Швейцарии произошло ЧП

На атомной электростанции Мюленберг

в кантоне Берн на западе центральной части Швейцарии была срочно остановлена работа реактора. "Система контроля давления, которая ведет от реактора к турбинам, зафиксировала короткое увеличение радиации", – цитирует РИА Новости сообщение энергетической компании BKW Energie AG. Там подчеркнули. что остановка не повлекла за собой угрозы для сотрудников станции или окружающей среды. Причиной называется временное повышение уровня водорода в воде реактора. Вскоре он был запущен вновь.