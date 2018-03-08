На шахте Комсомольская в Воркуте из-за задымления в неэксплуатируемом штреке эвакуируют на поверхность 118 горнорабочих. Задымление возникло на глубине 705 метров, рассказал источник в экстренных службах республики Коми.

На шахте "Комсомольская" в Воркуте из-за задымления в неэксплуатируемом штреке эвакуируют на поверхность 118 горнорабочих. Задымление возникло на глубине 705 метров, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах республики Коми.На место ЧП прибыли пять отделений горноспасателей. Обстоятельства задымления на шахте, которая принадлежит ОАО "Воркутауголь", выясняются.