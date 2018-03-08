В четверг московский ЦСКА проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с французским Лионом. Гости прибыли в Москву без своего лидера и капитана Набиля Фекира.

В четверг московский ЦСКА проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с французским "Лионом". Гости прибыли в Москву без своего лидера и капитана Набиля Фекира.Когда Фекир повредил колено, у французов возникли опасения относительно рецидива старой травмы. Два с половиной года назад Набиль был прооперирован по поводу разрыва связок колена. Если бы неутешительный диагноз подтвердился, то 24-летнему полузащитнику пришлось бы пропустить остаток сезона и чемпионат мира.Однако повреждение Фекира оказалось не слишком серьезным. Набиль планирует вернуться на поле в конце марта. Однако матчи с ЦСКА ему придется пропустить.