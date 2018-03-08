Ведущая Ксения Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на выборы президента России, так и не получила от Киева официального ответа на свою просьбу посетить Крым. Вместо этого она очутилась в списке врагов Украины на скандально известном сайте Миротворец. Произошедшее она назвала очередной глупостью.

Ведущая Ксения Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на выборы президента России, так и не получила от Киева официального ответа на свою просьбу посетить Крым. Вместо этого она очутилась в списке врагов Украины на скандально известном сайте "Миротворец". Произошедшее она назвала "очередной глупостью".Скандальная и несколько сюрреалистичная ситуация, когда кандидат в президенты России Ксения Собчак решила попросить у украинских властей разрешения на посещение российского полуострова, продолжает развиваться несмотря на то, что официального ответа от Киева ведущая так и не получила. Вместо этого она оказалась в базе данных сайта "Миротворец", куда бдительные украинцы записывают тех, кому, по их мнению, необходимо запретить въезд в их страну."Я послала все документы много дней назад в миграционную службу Украины, а также в посольство. Несмотря на то, что они отрицают получение этого факта, мы послали это по почте официальными письмами. И ответа мы не получили", – цитирует РИА Новости Ксению Собчак. Решение же украинских активистов о внесении ее в черный список она назвала глупым."Это очередная глупость, что ее комментировать?", – заметила ведущая. "Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной", – объяснила она свою позицию. Более того, Собчак уверяет, что в Крым она собиралась приехать не для того, чтобы заниматься предвыборной агитацией."Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ", – пожаловалась ведущая.Отметим, поведение Ксении Собчак вызвало возмущение не только на Украине, но и в России. В частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что слова Собчак о регионе демонстрируют хамское отношение к выбору крымчан, которые подавляющим большинством голосов на референдуме приняли историческое решение о воссоединении с Россией.