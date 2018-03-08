Интересное кино. Скандал с домогательствами Харви Вайнштейна вызвал волну негодования во всем мире (во всяком случае, об этом громогласно сообщает западная пресса). Правда, американские и европейские СМИ стыдливо умалчивают, что интерес этот существует лишь у тех, кто проживает в Старом и Новом Свете. Ни в азиатских странах, ни в России, ни в Африке местные жители не возбудились на эту тему.
Интересное кино. Скандал с домогательствами Харви Вайнштейна вызвал волну негодования во всем мире (во всяком случае, об этом громогласно сообщает западная пресса). Правда, американские и европейские СМИ стыдливо умалчивают, что интерес этот существует лишь у тех, кто проживает в Старом и Новом Свете. Ни в азиатских странах, ни в России, ни в Африке местные жители не возбудились на эту тему.
Вообще, прежде чем говорить на тему сексуальных
домогательств, стоит напомнить об одном моменте: в последнее время Западу
свойственно каяться. Причем, не перед тем, кто реально пострадал (достаточно
вспомнить иракцев, ливийцев, сирийцев и другие народы, познавших западную "демократию"),
а перед теми, кто может повлиять на политический расклад внутри каждой отдельно
взятой стране. Тут и негры, и "униженные" сексуальные меньшинства, и "оскорбленные"
женщины, и многие другие, считающие отношение западных властей к ним
несправедливым.
Между тем, количество женщин, которые спешат заявить о сексуальных
домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, продолжает постепенно увеличиваться.
Уже не с такой интенсивностью, как в первые дни скандала, но все еще появляются
дамы, которые называют кинодеятеля чуть ли не маньяком, который атаковал их при
первой же возможности. Каждый новый каминг-аут вызывает истерику на Западе,
дескать, очередная жертва похотливого нахала наконец-то нашла в себе силы
признаться.
Каждое заявление вызывает бурю эмоций в американском и
европейском обществе, особенно в творческой среде. Представители этой сферы
всех степеней популярности наперебой комментируют "очередную гнусность
Вайнштейна, ставшую достоянием общественности". Конечно, многие на Западе используют
эти истории для пиара – грех было бы угасшим (если, вообще, когда-то горящим) звездам
политического и творческого небосклонов не воспользоваться таким случаем для
привлечения внимания. Конечно, воспряли духом разного рода феминистки.
Однако на одно обстоятельство не обращают внимания многие люди
на Западе (собственно, на это, очевидно, и рассчитана вся эта шумиха) – вся эта
история – исключительно для внутреннего потребления. Есть в Соединенных Штатах
запрос на эмансипацию – надо его поддержать, есть у европейских избирателей желание
разобраться с ущемлением прав геев – пожалуйста, получите. Привыкшие к излишней
толерантности жители Старого и Нового Света, с радостью включаются в любую
кампанию по защите обиженных. Главный принцип жизни на Западе уже давно один – "Молись
и кайся!"
При этом, любопытно, что в США и Европе как-то не особо
задумываются над тем, что, прежде чем обвинять человека во всех смертных
грехах, неплохо было бы разобраться в вопросе. То есть, должно быть решение
суда – единственное, что по закону всех стран является беспрекословным
подтверждением вины. Однако в случае с Вайнштейном это, похоже, не важно.
Голословные обвинения сыпятся, бизнес рушится, суды молчат.
Тут самое время вспомнить главный вопрос: почему на Западе история
с "домогательствами" продюсера вызвала переполох, а у нас, например, нет? Ответ
достаточно прозаичен: США и Европа, когда им удобно, верят словам, у нас – доказательствам.
А по факту предъявить обвинительницам Вайнштейна в домогательствах, кроме своих
слов, нечего. Но западная культура – такая культура.
На фоне западного pussy riot попытка вбросить на вентилятор предпринималась и в России. Под
нее едва не попал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В двух словах эта история
заключается в том, что некие журналистки обвинили главу думского комитета в
домогательствах (речь, по их словам, идет о том, что якобы имело место уже довольно
давно). Причем, долгое время конкретных имен "пострадавших" не называлось.
Потом, постепенно, открывались имена-фамилии тех, кто обвинял депутата в
распущенности. Естественно, тема была начала раскручиваться российскими версиями
западных СМИ и либеральной отечественной прессой. Традиционно в обвинительном
ключе в адрес российских государственных деятелей.
Однако отклика (за исключением дружественных изданий) эта "проблема"
не получила. Причин тому несколько. Первая – полное отсутствие доказательств
(кроме слов, к делу, как говорится, пришить больше нечего). Второе – оперативное
создание профильных структур для расследования обстоятельств этих "дел". Третье
– отсутствие комментариев официальных лиц без наличия подтверждений заявлениям "потерпевших".
Все это вкупе не породило интерес у россиян к вопросам якобы имевшего место харасмента.
Вообще, тема домогательств на работе в Росси воспринимается
совсем не так, как в США и Европе. Нет, не потому, что об этом принято молчать,
а потому что большинство уверено, что ситуация зависит от того, как женщина
ведет себя с мужчинами, а отдельные неприятные ситуации являются следствием
того, что не выдерживается определенная дистанция, в том числе, в отношениях
работница-работодатель.