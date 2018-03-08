Интересное кино. Скандал с домогательствами Харви Вайнштейна вызвал волну негодования во всем мире (во всяком случае, об этом громогласно сообщает западная пресса). Правда, американские и европейские СМИ стыдливо умалчивают, что интерес этот существует лишь у тех, кто проживает в Старом и Новом Свете. Ни в азиатских странах, ни в России, ни в Африке местные жители не возбудились на эту тему.

Интересное кино. Скандал с домогательствами Харви Вайнштейна вызвал волну негодования во всем мире (во всяком случае, об этом громогласно сообщает западная пресса). Правда, американские и европейские СМИ стыдливо умалчивают, что интерес этот существует лишь у тех, кто проживает в Старом и Новом Свете. Ни в азиатских странах, ни в России, ни в Африке местные жители не возбудились на эту тему.Вообще, прежде чем говорить на тему сексуальныхдомогательств, стоит напомнить об одном моменте: в последнее время Западусвойственно каяться. Причем, не перед тем, кто реально пострадал (достаточновспомнить иракцев, ливийцев, сирийцев и другие народы, познавших западную "демократию"),а перед теми, кто может повлиять на политический расклад внутри каждой отдельновзятой стране. Тут и негры, и "униженные" сексуальные меньшинства, и "оскорбленные"женщины, и многие другие, считающие отношение западных властей к нимнесправедливым.Между тем, количество женщин, которые спешат заявить о сексуальныхдомогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, продолжает постепенно увеличиваться.Уже не с такой интенсивностью, как в первые дни скандала, но все еще появляютсядамы, которые называют кинодеятеля чуть ли не маньяком, который атаковал их припервой же возможности. Каждый новый каминг-аут вызывает истерику на Западе,дескать, очередная жертва похотливого нахала наконец-то нашла в себе силыпризнаться.Каждое заявление вызывает бурю эмоций в американском иевропейском обществе, особенно в творческой среде. Представители этой сферывсех степеней популярности наперебой комментируют "очередную гнусностьВайнштейна, ставшую достоянием общественности". Конечно, многие на Западе используютэти истории для пиара – грех было бы угасшим (если, вообще, когда-то горящим) звездамполитического и творческого небосклонов не воспользоваться таким случаем дляпривлечения внимания. Конечно, воспряли духом разного рода феминистки.Однако на одно обстоятельство не обращают внимания многие людина Западе (собственно, на это, очевидно, и рассчитана вся эта шумиха) – вся этаистория – исключительно для внутреннего потребления. Есть в Соединенных Штатахзапрос на эмансипацию – надо его поддержать, есть у европейских избирателей желаниеразобраться с ущемлением прав геев – пожалуйста, получите. Привыкшие к излишнейтолерантности жители Старого и Нового Света, с радостью включаются в любуюкампанию по защите обиженных. Главный принцип жизни на Западе уже давно один – "Молисьи кайся!"При этом, любопытно, что в США и Европе как-то не особозадумываются над тем, что, прежде чем обвинять человека во всех смертныхгрехах, неплохо было бы разобраться в вопросе. То есть, должно быть решениесуда – единственное, что по закону всех стран является беспрекословнымподтверждением вины. Однако в случае с Вайнштейном это, похоже, не важно.Голословные обвинения сыпятся, бизнес рушится, суды молчат.Тут самое время вспомнить главный вопрос: почему на Западе историяс "домогательствами" продюсера вызвала переполох, а у нас, например, нет? Ответдостаточно прозаичен: США и Европа, когда им удобно, верят словам, у нас – доказательствам.А по факту предъявить обвинительницам Вайнштейна в домогательствах, кроме своихслов, нечего. Но западная культура – такая культура.На фоне западного pussy riot попытка вбросить на вентилятор предпринималась и в России. Поднее едва не попал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В двух словах эта историязаключается в том, что некие журналистки обвинили главу думского комитета вдомогательствах (речь, по их словам, идет о том, что якобы имело место уже довольнодавно). Причем, долгое время конкретных имен "пострадавших" не называлось.Потом, постепенно, открывались имена-фамилии тех, кто обвинял депутата враспущенности. Естественно, тема была начала раскручиваться российскими версиямизападных СМИ и либеральной отечественной прессой. Традиционно в обвинительномключе в адрес российских государственных деятелей.Однако отклика (за исключением дружественных изданий) эта "проблема"не получила. Причин тому несколько. Первая – полное отсутствие доказательств(кроме слов, к делу, как говорится, пришить больше нечего). Второе – оперативноесоздание профильных структур для расследования обстоятельств этих "дел". Третье– отсутствие комментариев официальных лиц без наличия подтверждений заявлениям "потерпевших".Все это вкупе не породило интерес у россиян к вопросам якобы имевшего место харасмента.Вообще, тема домогательств на работе в Росси воспринимаетсясовсем не так, как в США и Европе. Нет, не потому, что об этом принято молчать,а потому что большинство уверено, что ситуация зависит от того, как женщинаведет себя с мужчинами, а отдельные неприятные ситуации являются следствиемтого, что не выдерживается определенная дистанция, в том числе, в отношенияхработница-работодатель.