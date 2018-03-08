Стали известны подробности жизни одного из российских военных, погибших в Сирии при крушении транспортного самолета Ан-26.Семья и невеста ждали его домой уже 9 марта.

Стали известны подробности жизни одного из российских военных, погибших в Сирии при крушении транспортного самолета Ан-26.Семья и невеста ждали его домой уже 9 марта.При заходе на посадку на аэродром военной базы Хмеймим в Сирии 6 марта потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На его борту находились 39 военных. Все они погибли. Стало известно, что один из погибших обещал родным и невесте вернуться домой уже на днях.Младший сержант Александр Бырылов из города Полярный в Мурманской области сказал своей девушке, что дома будет уже 9 марта. Сейчас невеста вместе с матерью погибшего военного едут в Ростов-на-Дону на опознание тела. "Не знаю, как это известие переживет Сашина мама. Она будет хоронить уже второго сына. Первый у нее погиб очень давно. Потом Бог послал ей Сашу. Но и его позавчера забрал", – цитирует "Московский комсомолец" друга погибшего."Сашу в нашем городке все знали, многие сейчас не могу сдержать слез. Он ведь был душой компании", – добавил он. Подробностей своей службы своим товарищам во время телефонных разговоров он не раскрывал. Он обещал удовлетворить любопытство знакомых и близких уже после завершения командировки."О своей службе там он особо не распространялся. Лишь один раз написал мне, что ощущает себя астронавтом, который попал на другую планету", – вспомнила его подруга.Друг Александра Бырылова вспомнил, что тот всегда мечтал о карьере военного и сразу после прохождения срочной службы в армии подал документы на контракт. Целый год длилась его эпопея с прохождением военных комиссии. "Но терпение и труд все перетрут. Так ведь?", – шутил он в переписке с друзьями. Отправка в Сирию стала не просто первой его командировкой, но и вообще первым выездом за границу.