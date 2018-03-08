В США направляется начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён. Он везет личное послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.

В США направляется начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён. Он везет личное послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС. Письмо будет получено американскими властями.5 марта в Пхеньяне состоялась встреча Ким Чен Ына и представителей Южной Кореи. Северокорейский лидер сделал ряд заявлений по поводу США. Часть из них до сих пор не предана гласности.