Этот замечательный весенний праздник предоставляет нам еще одну возможность выразить глубокое уважение и восхищение всем представительницам прекрасного пола, служащим и работающим в московской полиции...

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют всех женщин с Международным женским днем 8 Марта!Этот замечательный весенний праздник предоставляет нам еще одну возможность выразить глубокое уважение и восхищение всем представительницам прекрасного пола, служащим и работающим в московской полиции. Свыше 9 тысяч женщин наравне с мужчинами несут службу на высоком профессиональном уровне в различных подразделениях ГУ МВД России по г. Москве.Душевная теплота, чуткость и доброта, свойственные каждой из вас, придают нам, мужчинам, уверенность и силу в решении ответственных задач, стоящих перед Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве.Мы благодарны женщинам-ветеранам органов внутренних дел столицы и гордимся их заслугами.Уважаемые и дорогие женщины! Вы приносите в этот мир добро и красоту, свет и надежду. От всей души желаем вам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения, счастья и благополучия!Начальник ГУ МВД России по г. Москвегенерал-лейтенант полицииО.А. Баранов