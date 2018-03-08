Приложение для смартфонов Фото с Путиным было разработано студентами. Они презентовали его в начале года. И вот теперь всем желающим предлагают протестировать ресурс и сделать снимок с главой государства.

Приложение для смартфонов "Фото с Путиным" было разработано студентами. Они презентовали его в начале года. И вот теперь всем желающим предлагают протестировать ресурс и сделать снимок с главой государства.Фото с виртуальным президентом уже сделали студентки из Севастополя. Кроме того, в торговых центрах установят 3D-метки с изображением Владимира Путина. Точные адреса, где можно сделать и распечатать снимки, также есть в приложении, передает телеканал "Россия 24".