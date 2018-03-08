Сотрудники Управления внутренних дел Западного округа на протяжении многих лет оказывают шефскую помощь ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег Надежды»...

Сотрудники Управления внутренних дел Западного округа на протяжении многих лет оказывают шефскую помощь ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег Надежды».В преддверии Международного женского дня представители органов внутренних дел во главе с помощником начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом подполковником внутренней службы Русланом Ермаковым пришли с цветами и подарками поздравить с наступающим праздником директора учреждения Надежду Хрыкину, персонал и воспитанниц детского дома. К поздравлениям присоединился глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве полковник милиции в отставке Анатолий Митрофанов.Гостей ждал удивительный музыкальный подарок под названием: «Честь и красота шагают рядом!».Полковник внутренней службы Руслан Ермаков пожелал представительницам прекрасного пола крепкого здоровья, успешной учебы, достижения поставленных целей.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233 91-39