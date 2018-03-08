Итальянскую семейную пару арестовали за сексуальное насилие и мошенничество в отношении 22-летней девушки из Белоруссии. Потерпевшая приезжала в Италию в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны.

Итальянскую семейную пару арестовали за сексуальное насилие и мошенничество в отношении 22-летней девушки из Белоруссии. Потерпевшая приезжала в Италию в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны. Об этом рассказали в полицейском управлении города Форли.С 10-летнего возраста девушка приезжала в Форли на летние каникулы. В 2014 году она попала в тяжелую аварию на велосипеде, оставшись почти полным инвалидом. Следователи считают, что итальянцы присвоили себе страховую выплату подопечной. Всего в карман мошенников попали 2 миллиона 120 тысяч евро, передает РИА Новости.