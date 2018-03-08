Ксения Собчак посещала Крым в конце мая - начале июня 2014 года для независимого репортажа, тогда как постановление кабмина Украины о порядке посещения полуострова было принято в 2015 году. Об этом заявила представитель кандидата в президенты РФ Ксения Чудинова.

Ксения Собчак посещала Крым в конце мая — начале июня 2014 года для независимого репортажа, тогда как постановление кабмина Украины о порядке посещения полуострова было принято в 2015 году. Об этом заявила представитель кандидата в президенты РФ Ксения Чудинова.На сайте "Миротворца" сообщается, Собчак внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле в 2014 году. Также отмечается, что в 2014 году она оправдывала "оккупацию Крыма".По словам Чудиновой, ранее Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Собчак "политической шизофренией", передает РИА Новости.