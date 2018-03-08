Ксения Собчак назвала глупостью внесение ее имени в базу сайта Миротворец. Она подчеркнула, что собиралась в Крым с гуманитарной миссией, а не целью агитации, но в ответ получила странную реакцию с украинской стороны.

Ксения Собчак назвала глупостью попадание ее имени в базу сайта "Миротворец". Кандидат в президенты РФ во время одиночного пикета у здания Госдумы отметила, что "попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной". Она подчеркнула, что собиралась в Крым с гуманитарной миссией, а не целью агитации, но в ответ получила странную реакцию с украинской стороны.На сайте "Миротворца" сообщается, Собчак внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле в 2014 году. Также отмечается, что в 2014 году она оправдывала "оккупацию Крыма", передает РИА Новости.