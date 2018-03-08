Полковник полиции Сергей Савиных от имени руководства и личного состава УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве поздравил ветерана - Анну Андреевну Румянцеву с Международным женским днем...

Начальник 15 отдела 5 ОРЧ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Савиных от имени руководства и личного состава Управления поздравил ветерана - Анну Андреевну Румянцеву с Международным женским днем.Анна Андреевна родилась 26 сентября 1922 года в Коломенском районе Московской области. Кода ей исполнилось 19 лет, она поступила на службу в органы внутренних дел на должность милиционера 70 отделения милиции города Москвы. С сентября 1943 года по октябрь 1944 года была курсантом Рязанской межкраевой школы милиции НКВД СССР, далее проходила службу в должности оперуполномоченного Управления БХСС УООП исполкома Мосгорсовет. В 1973 году ушла в отставку, имея за плечами 34-летний стаж службы.Несмотря на трудности милицейской службы, Анна Андреевна всегда оставалась хрупкой обаятельной женщиной с сильной волей, непоколебимым оптимизмом и добрым сердцем.Анна Андреевна поделилась с гостями воспоминаниями о жизни, вспомнила и сложные ситуации и курьезные истории, произошедшие с ней в годы службы.Сергей Савиных от всей души пожелал ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, поблагодарив за огромный вклад в дело борьбы с преступностью. Благодаря таким женщинам как Анна Андреевна мы сегодня имеем возможность жить под мирным небом, за это им низкий поклон.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции