Заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон заявил, что американская сторона разочарована тем, что Вашингтон и Москва не смогли провести переговоры в Вене, намеченные на 6-7 марта.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон заявил, что американская сторона разочарована тем, что Вашингтон и Москва не смогли провести переговоры в Вене, намеченные на 6-7 марта. США готовы перенести эти переговоры и ждут от российской стороны предложений по поводу новой даты и места их проведения.Переговоры будут посвящены устранению раздражителей в двусторонних отношениях и стратегической стабильности, передает ТАСС.