Женщина идет по берегу моря, думая о том, какая сволочь ее бывший муж.
Внезапно перед ней появляется черт.
- Я исполню 3 любых твоих желания, - говорит он, - и совершенно бесплатно.
Но учти: что бы ты не получила, твой бывший муж получит вдвое больше.
- Во-первых, - говорит женщина, - я хочу 10 миллионов долларов.
В ее руку тут же опускается чек.
- Во-вторых, я хочу виллу на берегу моря. Тут же перед ней вилла, и в руке - ключи.
- Твой муж сейчас имеет 20 миллионов и две виллы, - напоминает черт. - Так какое последнее желание?
- Ты знаешь, - отвечает женщина, - мне всегда хотелось родить близнецов...
еще анекдот!