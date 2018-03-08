На телеканале Россия 1 состоялся большой бенефис Елены Степаненко Веселая, красивая. Поклонники обратили внимание на внешний вид звезды и не на шутку перепугались за ее здоровье.

На телеканале "Россия 1" состоялся большой бенефис Елены Степаненко "Веселая, красивая". Поклонники обратили внимание на внешний вид звезды и не на шутку перепугались за ее здоровье.В праздничном, посвященном Международному женскому дню, концерте приняли участие Елена Воробей, комический дуэт "Новые русские бабки", Максим Галкин и даже Андрей Малахов и Сосо Павлиашвили, а также многие другие. Впрочем, внимание зрителей оказалось сосредоточено на хозяйке бенефиса Елене Степаненко.Поклонники отметили, что юмористка сильно похудела. Некоторые признались, что не сразу узнали артистку, которую привыкли видеть на экране в другом образе и с другой комплекцией. Ее осунувшееся лицо навело их на подозрения в том, что артистка может быть серьезно больна. Впрочем, никаких других признаков недомогания она не проявляла. Тогда зрители припомнили еще один слух, которым можно было бы объяснить стремительное похудение Елены Степаненко.Не так давно по сети стали расползаться сведения о том, что многолетний счастливый брак Елены Степаненко и Евгения Петросяна дал трещину. Якобы юмористы не просто разъехались по разным квартирам, а даже успели юридически оформить свой развод.Молва приписывает Петросяну роман с молодой сотрудницей. Якобы он неспроста перевел 26-летнюю девушку на должность личной помощницы.Отметим, никаких официальных подтверждений этих вплетен не появлялось. Тем не менее, поклонники обратили внимание на то, что Петросян и Степаненко, до этого неразлучные как в жизни, так и на сцене, перестали давать совместные номера.Не пришел "главный по юмору в России" и на бенефис супруги на телеканале "Россия 1". Впрочем. все это может объясняться банальным несовпадением рабочих графиков артистов.