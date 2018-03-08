Боевики непрерывно обстреливают пункт пропуска у населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

Террористы наказывают жителей Восточной Гуты за попытки покинуть район боевых действий. Боевики непрерывно обстреливают пункт пропуска у населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин, пишет РИА Новости.Как рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, восемь мин разорвались в Дамаске. Получили ранения девять горожан.Мирные жители Восточной Гуты сообщают на "горячую линию" Центра о готовности покинуть Восточную Гуту.По словам Золотухина, жители устраивают стихийные волнения в населенных пунктах Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба и других.Главари террористов грозят смертью как мирным гражданам, так и членам своих группировок, которые хотят сдаться.