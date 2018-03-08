Следующий флагманский смартфон Huawei все-таки будет обладать тремя, а не двумя основными объективами Leica с функциями искусственного интеллекта. Как свидетельствуют фотографии промоматериалов, опубликованные голландским сайтом Telefoon Abonnement, модель P20 также получит двойную вспышку сзади и челку на лицевой панели — наподобие iPhone X.

Следующий флагманский смартфон Huawei все-таки будет обладать тремя, а не двумя основными объективами Leica с функциями искусственного интеллекта. Как свидетельствуют фотографии промоматериалов, опубликованные голландским сайтом Telefoon Abonnement, модель P20 также получит двойную вспышку сзади и "челку" на лицевой панели — наподобие iPhone X.Казалось бы, слухи о наличии у флагмана Huawei тройной камеры были развеяны в конце февраля, когда авторитетный блогер Эван Бласс выложил первый "живой" снимок P20. Противоречивость утечек можно объяснить тем, что компания собралась выпустить целых три разновидности устройства: стандартную, "профессиональную" Pro и "облегченную" Lite.Тройной камерой, судя по всему, будет обладать именно Pro-версия, которая и окажется самой дорогой. По информации блогера Роланда Квандта, P20 Pro обойдется в €899, "обычная" модель — в €670, P20 Lite — €369.Пока что больше всего известно о стандартной модели. Ей прочат "вытянутый" дисплей с соотношением сторон 18:9 и сканер отпечатков пальцев, встроенный в физическую кнопку "Домой". 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников исчезнет. Работать гаджет будет на Android Oreo с установленной поверх оболочкой EMUI 8.0. Внутри установят флагманский процессор Kirin 970 либо улучшенную версию чипа Kirin 659.∎"Живое" фото подтвердило дизайн Huawei P20 в стиле iPhone X читайте такжеLite-версии обещают 5,8-дюймовый экран с выемкой в стиле iPhone X, причем эта модель, возможно, сохранит аудиоразъем для наушников. Как ожидается, новинки Huawei будут показаны 27 марта на пресс-конференции в Париже.