Футболисты лондонского Арсенала все сильнее выражают свое недовольство работой французского наставника канониров Арсена Венгера. Сообщается, что игрокам не нравится интенсивность тренировок, а также сами методы работы специалиста.

Футболисты лондонского "Арсенала" все сильнее выражают свое недовольство работой французского наставника "канониров" Арсена Венгера. Сообщается, что игрокам не нравится интенсивность тренировок, а также сами методы работы специалиста. Футболисты жалуются, что француз не в состоянии найти общий язык с новичками команды. Об этом сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на источника в окружении одного из лидеров команды.Более того, игроки также остались крайне недовольными тем фактом, что в "Арсенале" позволили спокойно покинуть команду чилийскому нападающему Алексису Санчесу, который перебрался в стан "Манчестер Юнайтед".Ранее свое недовольство работой Венгера также начали открыто высказывать и болельщики "канониров". Фанаты провели социологический опрос, согласно итогам которого большинство респондентов проголосовали за отставку французского наставника – за это свои голоса отдали 88 процентов опрошенных.