Суд Копенгагена 8 марта начнет рассматривать дело изобретателя Петера Мадсена, которого подозревают в убийстве шведской журналистки. Ким Валль минувшим летом отправилась с датским инженером в плавание на частной подводной лодке и пропала.

Суд Копенгагена 8 марта начнет рассматривать дело изобретателя Петера Мадсена, которого подозревают в убийстве шведской журналистки. Ким Валль минувшим летом отправилась с датским инженером в плавание на частной подводной лодке и пропала.Эта трагедия оказалась слишком резонансной не только для суда Копенгагена, но и для всей пятимиллионной Дании. Гибель журналистки Ким Валль — самое громкое событие последних лет. Освещать суд над ее предполагаемым убийцей в Копенгаген прилетели больше сотни репортеров из 15 стран. Зал суда Копенгагена сможет вместить только два десятка из них — остальные места распределили между родственниками жертвы и подсудимого, по 12 на каждую из сторон. Старт процесса обсуждают даже в утренних развлекательных шоу."Что особенно важно в связи с началом процесса – мы наконец услышим самого Петера Мадсена. Он должен объяснить, что же произошло", — говорит адвокат семьи Валль Николай Линнебалле.Петер Мадсен прославился еще 10 лет назад, когда на свои деньги построил самую большую частную подводную лодку "Наутилус". Именно о ней и решила написать репортер Ким Валль. 10 августа вместе с Мадсеном она отправилась в плавание из Копенгагена к берегам Швеции. Уже на следующий день субмарина затонула, а женщина пропала.Тем же вечером миллионера-изобретателя задержали. Он уверял, что еще накануне высадил попутчицу на берег, а инцидент с судном случился, когда он был на борту один."Это было тестовое плавание, я возился со всякими деталями на подлодке. В балластном баке появился незначительный дефект. Я попытался его ликвидировать, но стало только хуже. "Наутилус" утонул всего за 30 секунд", — заявил Мадсен.Уже вскоре версия о том, что Валль жива и просто не выходит на связь, развалилась. Мадсен признался, что во время плавания девушка погибла в результате несчастного случая, и он решил похоронить ее в воде.Тело шведского репортера искали несколько дней, а когда обнаружили, ужаснулись даже опытные следователи. Убийца расчленил свою жертву — руки нашли только в ноябре.За 12 дней слушаний судьям предстоит опросить 37 свидетелей. Мадсену может грозить пожизненный срок, но чтобы добиться такого наказания, обвинению придется сильно постараться и предъявить как можно больше неопровержимых доказательств — ведь обычно в Дании за убийство дают 12 лет тюрьмы. Приговор Петеру Мадсену суд огласит 25 апреля.