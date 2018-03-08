Традиционно свои работы в различных номинациях представили сотрудницы из разных подразделений.

В преддверии Международного женского дня состоялся ежегодный традиционный конкурс самодеятельного мастерства среди женщин - сотрудниц подразделений УМВД России по Владимирской области.На суд жюри были представлены несколько десятков работ, выполненных в различных техниках. Определение лучших стало непростой задачей для жюри – каждая работа отличалась оригинальностью, сложностью и красотой. После долгого обсуждения все же были определены победители в следующих номинациях:«Вышивка»:1 место – капитан полиции Ирина Прохорова, участковый уполномоченный ОУУП и ПДН МО МВД России «Муромский»;2 место – майор полиции Людмила Деева, старший оперуполномоченный ОРЧ СБ УМВД России по Владимирской области;3 место – младший лейтенант внутренней службы Горюшина Наталья, инспектор ГИО Штаба МО МВД России «Гусь – Хрустальный».«Вязание»:1 место – старший прапорщик полиции Борисова Светлана, младший инспектор – кинолог ЦКС УМВД России по Владимирской области.«Мягкая игрушка»:1 место – старший лейтенант полиции Борисова Евгения, инспектор ГАПК и ИО Штаба Отд МВД Росси по Киржачскому району;2 место – капитан внутренней службы Вязина Ольга, инженер ЦИТС и ЗИ УМВД России по Владимирской области;3 место – лейтенант юстиции Уткина Татьяна, следователь следственного отдела ОМВД России по Вязниковскому району.«Другое прикладное творчество»:1 место – Гиричева Алина, инспектор канцелярии ФГКУ «МСЧ МВД России по Владимирской области»;2 место – капитан внутренней службы Апраксина Ольга, специалист ОК ОРЛС УМВД России по городу Владимиру;3 место – капитан внутренней службы Родина Татьяна, старший инженер ЦИТС и ЗИ УМВД России по Владимирской области.