Разработанный Госдумой и подписанный Владимиром Путиным закон о запрете контактной притравки в России вступит в силу через 180 дней. Согласно документу, при использовании животных для дрессировки охотничьих собак между ними должны устанавливаться специальные ограждения, которые защитят диких зверей от причинения им вреда. Кроме того, отдельно оговаривается, что подготовка может вестись только в отношении определенных пород собак, в охотничьих угодьях с применением способов, исключающих жестокое обращение с животными.

Разработанный Госдумой и подписанный Владимиром Путиным закон о запрете контактной притравки в России вступит в силу через 180 дней. Согласно документу, при использовании животных для дрессировки охотничьих собак между ними должны устанавливаться специальные ограждения, которые защитят диких зверей от причинения им вреда. Кроме того, отдельно оговаривается, что подготовка может вестись только в отношении определенных пород собак, в охотничьих угодьях с применением способов, исключающих жестокое обращение с животными.Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющийправила и порядок подготовки и дрессировки охотничьих собак. Поправкипредусматривают введение ограничений на контактную притравку этих животных. Речьидет о запрете такого вида натаскивания собак во всех случаях, когда дваживотных находятся в неравных условиях (например, если дикий зверь ограничен вдвижении или лишен возможности защищаться).Также закон уточняет понятие "охотничья собака". Кним после вступления изменений в силу будут причисляться все собаки, используемыедля охоты, вне зависимости от породы. В законе четко оговаривается, чтоподготовка и дрессировка собак для охоты может производиться лишь в охотничьихугодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными ипричинения им физического вреда.Резонансный документ был окончательно принят Госдумой 14февраля и одобрен сенаторами 28 февраля. Инициаторами поправок стала группадепутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. В первоначальном вариантенижняя палата парламента приняла изменения 21 декабря 2017 года. Спустянесколько дней Совет Федерации отклонил одобренный депутатами проект закона. Сенаторыпосчитали, что новые правила тренировки охотничьих собак могут негативно сказаться на охотничьихтрадициях.Для преодоления разногласий между двумя палатами быласформирована согласительная комиссия, в которую вошли представители и Госдумы,и Совета Федерации. Ее работа завершилась 10 февраля 2018 года, результатомсовместного труда депутатов и сенаторов стал согласованный текст законопроекта,который устроил и депутатов, и сенаторов.Результат деятельности согласительной комиссии был высокооценен парламентариями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что двухстороннееобсуждение законопроектов выводит взаимодействие верхней и нижней палатпарламента на новый уровень.Качество только выиграет, уверен он, а в ходе обсуждения никтоне мешает отстаивать свою позицию, сохраняя концепцию закона, отметилпредседатель нижней палаты."Говоря о создании согласительных комиссий,необходимо подчеркнуть, что эти процедуры нам в дальнейшем важно использовать,и хорошо, что Совет Федерации идет именно на создание согласительных комиссий".Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам,собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что врезультате обсуждения закона депутатами и сенаторами концепция первоначальноговарианта законопроекта не претерпела изменений. По его словам, за время работысогласительной комиссии качество этого законопроекта существенно повысилось и изтекста были полностью исключено возможное двоякое толкование прописанных норм. "Контактпри подготовке охотничьих собак при использовании любых животных, когда этоживотное привязано, это как раз те самые станции, это запрещено", – подчеркнулпарламентарий.Плодотворность совместной работы представителей нижней иверхней палат парламента отметил и глава комитета нижней палаты по экологии иохране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, в итоговом вариантедокумента четко прописано, что физический контакт собак с дикими животными,которые находятся в стесненных условиях, является не притравкой, а травлей. Какподчеркнул депутат, Совфед поддержал базовый принцип: с живодерством напритравочных станциях нужно заканчивать.Общественные активисты также неоднократно отмечали, чтосуществовавшая система подготовки охотничьих собак фактически подпадала подстатью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. По словам зампредрабочей группы по безнадзорным животным Общественной палаты Москвы ЕленыИвановой, дикие звери на притравочныхстанциях существуют в качестве расходного материала."Они терзаются собаками для того, чтобы какая-тогорстка людей получила для своих собак выдуманные дипломы, где первым пунктомстоит злобность, – поделилась она своим видением проблемы. – Из собак делаюткиллеров, механизмы для убийств".Напомним, что примерно в 70 странах мира контактная притравка животных запрещена, либо применяются способы, при которых дикое животное не получает ранений. Так, один из вариантов предусматривает разделение его с собакой специальным стеклом. Иногда также применяются следы, сделанные из искусственной крови или кожи зверей.