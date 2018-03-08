На сцене выступил Образцовый Ансамбль танца «Русские узоры» Дворца творчества детей и молодежи имени Аркадия Петровича Гайдара. Также сотрудников полиции поздравили вокалисты...

В преддверии 8 марта в большом актовом зале Управления внутренних дел ЮВАО состоялся праздничный концерт.В актовом зале УВД по ЮВАО собрался весь личный состав Управления, включая руководство, представителей Общественного и Женского советов, а также приглашенные гости – ветераны органов внутренних дел и члены семей погибших сотрудников.Торжественное мероприятие началось с поздравительной речи врио начальника УВД по ЮВАО полковника полиции Александра Крученкова. От лица руководства и всех мужчин Управления он поздравил сотрудниц с наступающим Международным женским днем и пожелал счастья, мира, любви и здоровья.После официальной части мероприятия для прекрасной половины Управления на экране был продемонстрирован короткий ролик-поздравление от сотрудников подразделений и служб.В продолжение праздничного мероприятия на сцене выступил Образцовый Ансамбль танца «Русские узоры» Дворца творчества детей и молодежи имени Аркадия Петровича Гайдара. Также сотрудников полиции поздравили лауреат Московского фестиваля «Новые голоса» Ирина Баккара и вокалистка музыкального училища имени Гнесиных Ольга Кулакова.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18