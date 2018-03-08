В актовом зале УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню...

В актовом зале УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.После торжественного вручения почетных грамот отличившимся сотрудницам органов внутренних дел, врио начальника УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Ивашов поздравил прекрасную половину личного состава с наступающим праздником. От всей души он пожелал женщинам любви, личного счастья и благополучия, профессиональных успехов, семейных радостей и весеннего настроения.К поздравительной речи руководителя УВД присоединились заместитель председателя Общественного совета при УВД Анатолий Кузнецов, председатель Совета ветеранов Александр Стрельников.После торжественной части для милых дам состоялся праздничный концерт. Весеннее настроение собравшимся подарили лейтенант внутренней службы Надежда Кирюхина с песней «Бусы», старший лейтенант внутренней службы Юлия Леоненкова - с песней «Матери», младший лейтенант внутренней службы Мария Солодчук - с композицией «Молодой офицер». Дебютант концерта младший сержант полиции Серафима Шмакова отлично справилась с волнением и исполнила «Хуторянку». Майор внутренней службы Евгений Воронин спел красивую песню под названием «Парами». Также зрителям понравилось выступление театра танца «Сапфир».Начальник штаба УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Сергей Торубаров исполнил композицию «Белый лебедь». Зрители были восхищены его талантом и долго не отпускали со сцены.Группа «Второе рождение» напомнила всем собравшимся хорошо известные и любимые песни.В этот день со сцены звучало много добрых теплых слов и поздравлений в адрес представительниц прекрасного пола. По словам зрительниц, праздник удался.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31