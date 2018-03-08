«В рамках акции «8 марта – в каждый дом» члены Общественного совета при МВД России поздравили женщин страны, записав трогательный видеоролик», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В рамках акции «8 марта – в каждый дом» члены Общественного совета при МВД России поздравили женщин страны, записав трогательный видеоролик. Стихи, посвященные прекрасной половине человечества, прочли такие известные всей стране люди, как Анатолий Кучерена, Кирилл Клейменов, Константин Ремчуков, Артём Михалков, Алексей Забелин, Роман Саркисов.Поздравительный видеоролик размещен на ведомственном сайте и официальных страницах Министерства в социальных сетях.В полиции работают талантливые и прекрасные женщины, чей труд чрезвычайно важен. Надеюсь, что пример членов Общественного совета вдохновит всех мужчин на яркие и неординарные поступки. Дарите женщинам цветы, читайте им стихи о любви, проявляйте внимание и заботу!», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.