Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своего клуба в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против швейцарского Базеля (1:2). По словам специалиста, его подопечным не удалось найти в себе мотивацию после разгромной победы в первом поединке (4:0).

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своего клуба в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля" (1:2). По словам специалиста, его подопечным не удалось найти в себе мотивацию после разгромной победы в первом поединке (4:0)."Сложно играть после 4:0, как бы мы не говорили об этом, – признается наставник "горожан", слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Мы создавали уйму опасных моментов у ворот соперника при счете 1:0, играли хорошо. Однако после того, как соперник сравнял счет нам необходимо было комбинировать, создавать моменты, но мы просто пасовались в свое удовольствие. Это не футбол"…Для "Манчестер Сити" это поражение стало первым за предыдущие 36 домашних игр. Соперник английского клуба по 1/4 финала Лиги чемпионов определится путем жеребьевки.