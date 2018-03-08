Президент Украины Петр Порошенко удивил своими словами о разрушении России из-за спора Газпрома и Нафтогаза. В Совфеде это заявление назвали началом истерики и указали украинскому лидеру на неутешительные прогнозы по поводу его страны.

Президент Украины Петр Порошенко удивил своими словами о "разрушении России" из-за спора "Газпрома" и "Нафтогаза". В Совфеде это заявление назвали началом истерики и указали украинскому лидеру на неутешительные прогнозы по поводу его страны.Победа украинской компании "Нафтогаз" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде обернулась настолько мощным ударом по Украине, что официальные лица страны уже не знаю, как в своих обвинениях переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на Россию. Не мог не вспомнить про восточного соседа и президент Украины Петр Порошенко."Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться", – заявил он в интервью газетеFinancial Times в ответ на вопрос о решении Стокгольмского арбитража.Это странное утверждение позволило российским сенаторам с легкостью поставит диагноз украинскому лидеру – он, по всей видимости, теряет самообладание, которое для главы государства является критически важным. "Это начало истерики украинского президента", – цитирует первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова."Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придётся что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают. Как только будет завершено строительство "Северного потока – 2", украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну", – уверен сенатор.Кроме того, Владимир Джабаров считает, что говоря о судьбе России Петр Порошенко, по всей видимости, заговорился и спроецировал собственные страхи по поводу Украины. "Мы знаем, как он пришел к власти, помним о государственном перевороте. Выборы были поспешные и прошли под дулом автомата. В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны", – заметил он.