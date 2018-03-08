Здравствуйте.
- Вы знаете?
- А шо?
- У Вас приятная улыбка.
- И шо?
- Нет, просто так: У Вас приятная улыбка, и все!
- Не морочьте мне голову! Шо Вы хотели?
- Да ничего не хотел! У Вас приятная улыбка, и мне захотелось Вам об этом сказать.
- И шо теперь? Вы хотите со мной переспать?
- Да упаси Господи! В смысле, я не это хотел сказать.
- А шо Вы хотели сказать?
- Я хотел сказать… Тьфу ты, черт!
- Хто - я?!
- Да не Вы! В общем, мне Ваша улыбка показалось приятной, и я решил…
- Ах, ты решил! А шо я решила, это уже не важно?
- Да послушайте…
- Ничего я не желаю слушать. Я иду, никого не трогаю, а тут подходит какое-то чмо и начинает меня домогаться!
- Да никого я не домогался!
- Ах, он еще и не домогался! Это не мужики пошл
еще анекдот!