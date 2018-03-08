Защитник нижнекамского Нефтехимика Камиль Фазылзянов дисквалифицирован на пять встреч Континентальной хоккейной лиги. Также различным наказаниям подверглись еще три хоккеиста Нефтехимика.

Защитник нижнекамского "Нефтехимика" Камиль Фазылзянов дисквалифицирован на пять встреч Континентальной хоккейной лиги. Также различным наказаниям подверглись еще три хоккеиста "Нефтехимика".Матч 1/8 финала Кубка Гагарина между "Нефтехимиком" и "Трактором" стал одним из самых грубых в истории КХЛ. Хоккеисты набрали более 150 минут штрафа. Спортивно-дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал за драку сразу четырех игроков клуба из Нижнекамска.Самому суровому наказанию – пять матчей дисквалификации подвергся защитник Камиль Фазылзянов. Нападающий Ильдар Шиксатдаров и Булат Шафигуллин пропустят по две встречи. На один матч отстранен защитник Александр Брянцев. Всем четверым придется выплатить денежные штрафы.Встреча, проходившая 7 марта в Нижнекамске, завершилась победой "Трактора" 3:2. Клуб из Челябинска ведет в серии 3:0. Для выхода в четвертьфинал "Трактору" нужно выиграть в одной из четырех оставшихся встреч, первая из которых запланирована на 8 марта на площадке "Нефтехимика".